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В Башкирии рабочий упал со строящейся эстакады

В Башкирии рабочий упал со строящейся эстакады

17:26, 27 фев 2023

В Салавате Гострудинспекция расследует несчастный случай с рабочим, приехавшим из Краснодара, на объекте «Газпром нефтехим». Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Инцидент произошел 21 февраля. Пострадавший трудился в качестве электромонтажника по силовым сетям и электрооборудованию. В какой-то момент он сорвался и упал с большой высоты. К счастью, благодаря подоспевшим вовремя медикам мужчина выжил, однако получил серьезную травму.



Обстоятельства произошедшего выясняются.

Ранее издание Newsbash сообщало о том, что пару из Салавата будут судить по обвинению в покушении на убийство путем поджога 

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Источник: proural.info
Фото: newsbash.ru
Теги: Салават происшествия несчастный случай
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