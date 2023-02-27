В Башкирии рабочий упал со строящейся эстакады

В Салавате Гострудинспекция расследует несчастный случай с рабочим, приехавшим из Краснодара, на объекте «Газпром нефтехим». Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
Инцидент произошел 21 февраля. Пострадавший трудился в качестве электромонтажника по силовым сетям и электрооборудованию. В какой-то момент он сорвался и упал с большой высоты. К счастью, благодаря подоспевшим вовремя медикам мужчина выжил, однако получил серьезную травму.
Обстоятельства произошедшего выясняются.
Ранее издание Newsbash сообщало о том, что пару из Салавата будут судить по обвинению в покушении на убийство путем поджога