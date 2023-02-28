Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Происшествия в Башкирии »

В Башкирии в аварии во время снегопада и сильной метели разбился 17-летний парень

В Башкирии в аварии во время снегопада и сильной метели разбился 17-летний парень

08:55, 28 фев 2023

Вчера днем, 27 февраля, в Стерлибашевском районе Башкирии в ДТП с двумя иномарками пострадал несовершеннолетний. Об этом в своем телеграм-канале рассказал глава региональной Госавтоинспекции Владимир Севастьянов.



Авария случилась во время снегопада и сильной метели на 50 километре дороги Стерлитамак-Стерлибашево-Федоровка. На данном участке столкнулись Skoda Octavia под управлением 28-летнего местного и встречная Toyota Land Cruiser, за рулем которой был 57-летний стерлитамаковец. В результате произошедшего 17-летний пассажир «Шкоды» получил травмы, ему потребовалась госпитализация.

По факту произошедшего в настоящее время ведется разбирательство.

Читайте также:

В Башкирии два человека пострадали в аварии с автобусом
Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: www.ufa.kp.ru
Фото: ГИБДД по Башкирии
Теги: Стерлибашевский район происшествия аварии
Читайте также

В Башкирии после ДТП с Mazda CX-5 и Skoda Rapid в больницу попал 64-летний мужчина
Происшествия в Башкирии
В Башкирии после ДТП с Mazda CX-5 и Skoda Rapid в больницу попал 64-летний мужчина
В Абзелиловском районе Башкирии в ДТП пострадали водитель и пассажир Daewoo Nexia
Происшествия в Башкирии
В Абзелиловском районе Башкирии в ДТП пострадали водитель и пассажир Daewoo Nexia
В Стерлибашевском районе Башкирии от наезда водителя умер пешеход
Происшествия в Башкирии
В Стерлибашевском районе Башкирии от наезда водителя умер пешеход
Авария под Уфой: столкнулись Toyota Land Cruiser и Renault Duster, пострадали 2 человека
Происшествия в Башкирии
Авария под Уфой: столкнулись Toyota Land Cruiser и Renault Duster, пострадали 2 человека


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: