В Башкирии в аварии во время снегопада и сильной метели разбился 17-летний парень

08:55, 28 фев 2023

Вчера днем, 27 февраля, в Стерлибашевском районе Башкирии в ДТП с двумя иномарками пострадал несовершеннолетний. Об этом в своем телеграм-канале рассказал глава региональной Госавтоинспекции Владимир Севастьянов.







Авария случилась во время снегопада и сильной метели на 50 километре дороги Стерлитамак-Стерлибашево-Федоровка. На данном участке столкнулись Skoda Octavia под управлением 28-летнего местного и встречная Toyota Land Cruiser, за рулем которой был 57-летний стерлитамаковец. В результате произошедшего 17-летний пассажир «Шкоды» получил травмы, ему потребовалась госпитализация.



По факту произошедшего в настоящее время ведется разбирательство.

Читайте также: В Башкирии два человека пострадали в аварии с автобусом

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Фото: ГИБДД по Башкирии