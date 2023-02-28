В Башкирии из-за неубранного снега медики не могли добраться до сломавшей ногу пациентки

10:14, 28 фев 2023

27 февраля, в Куюргазинском районе Башкирии из-за снежного заноса сотрудники скорой помощи не могли самостоятельно добраться до сломавшей ногу 62-летней пациентки из деревни Зик-Ишметова. На подмогу медикам прибыли спасатели – они предоставили снегоход и организовали сопровождение. Об этом сообщил региональный Госкомитет республики по чрезвычайным ситуациям.







– Спасатели выехали на автомобиле с прицепом и снегоходом. Совместно с медиками спасатели добрались до пострадавшей. Была оказана первая помощь. После расчистки дороги, автомобиль скорой помощи доехал до пострадавшей. Спасателями проведена транспортировка женщины до медслужбы, – рассказали в аварийном ведомстве.





Там отметили, что похожий случай произошел на минувших выходных в баймакской деревне Мукасово-2: там спасатели доставили до больной женщины фельдшера скорой помощи.



Ранее мы также писали, что в Башкирии чиновница с мужем помогла роженице добраться до больницы на снегоходе.

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Фото: Госкомитет РБ по ЧС