Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Происшествия в Башкирии »

В Башкирии из-за неубранного снега медики не могли добраться до сломавшей ногу пациентки

В Башкирии из-за неубранного снега медики не могли добраться до сломавшей ногу пациентки

10:14, 28 фев 2023

27 февраля, в Куюргазинском районе Башкирии из-за снежного заноса сотрудники скорой помощи не могли самостоятельно добраться до сломавшей ногу 62-летней пациентки из деревни Зик-Ишметова. На подмогу медикам прибыли спасатели – они предоставили снегоход и организовали сопровождение. Об этом сообщил региональный Госкомитет республики по чрезвычайным ситуациям.



– Спасатели выехали на автомобиле с прицепом и снегоходом. Совместно с медиками спасатели добрались до пострадавшей. Была оказана первая помощь. После расчистки дороги, автомобиль скорой помощи доехал до пострадавшей. Спасателями проведена транспортировка женщины до медслужбы, – рассказали в аварийном ведомстве.


Там отметили, что похожий случай произошел на минувших выходных в баймакской деревне Мукасово-2: там спасатели доставили до больной женщины фельдшера скорой помощи.

Ранее мы также писали, что в Башкирии чиновница с мужем помогла роженице добраться до больницы на снегоходе.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: www.ufa.kp.ru
Фото: Госкомитет РБ по ЧС
Теги: Куюргазинский район
Читайте также

В Башкирии пожилая туристка сломала ногу на водопаде
Происшествия в Башкирии
В Башкирии пожилая туристка сломала ногу на водопаде
В Башкирии женщина получила травму при подъеме на гору
Происшествия в Башкирии
В Башкирии женщина получила травму при подъеме на гору
В Башкирии чиновница с мужем помогла роженице добраться до больницы на снегоходе
Происшествия в Башкирии
В Башкирии чиновница с мужем помогла роженице добраться до больницы на снегоходе
Авария в Куюргазинском районе: в столкновении ВАЗ-2114 и КАМАЗа пострадали 3 человека
Происшествия в Башкирии
Авария в Куюргазинском районе: в столкновении ВАЗ-2114 и КАМАЗа пострадали 3 человека


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: