В Уфе «тюрьму для детей» организовал выходец из соседней страны

13:53, 28 фев 2023

Помещения, где организовали тюрьму для мальчиков, не имеет непосредственного отношения к уфимской мечети «Мадина», лишь находятся в одном здании с религиозным учреждением. Происходившее в подвалах дома 10, корп. 25 на улице Фронтовых Бригад в Уфе прокомментировал председатель-муфтий ДУМ Башкирии Айнур Биргалин.







— Мечеть расположена на 3–4 этаже здания, где арендуют площади многие предприниматели, там даже кафе есть. И этот якобы наставник арендовал квадратуру на нижних этажах здания, — сообщил Биргалин. — Кого он там и как воспитывал, наш имам знать не знал и вообще с ним никаких дел не имел. Мы живем в гуманном обществе и понимаем, что «воспитывать» кого-либо так, чтобы он потом с такими синяками сбегал, — это не дело.



По данным Биргалина, наставник — выходец из Таджикистана, как и мальчики на его воспитании. Якобы детей мужчине передали сами родители.





— Говорят, что там нашли Коран с печатью ДУМ — так вот эти печати ставятся на многие Кораны и раздаются бесплатно, в качестве благотворительности, — уточнил председатель ДУМ республики.



Так называемого воспитателя, напомним, задержали, он сейчас под стражей. Против него возбуждено уголовное дело за истязание детей. Ранее сообщалось, что 12 мальчиков жили в тюремных условиях: жили взаперти в помещениях без кроватей, спали на матрасах на полу. Предполагается, что о «приюте» стало известно благодаря сбежавшему воспитаннику.



По данным пресс-службы регионального управления следкома России, задержанный — гражданин иностранного государства. Ему 28 лет.









— Обвиняемый в январе-феврале 2023 года при осуществлении воспитания и присмотра за несовершеннолетними применял в отношении пятерых детей в возрасте от 6 до 12 лет физическую силу, — сообщили в ведомстве версию следователей. — Об указанных фактах стало известно правоохранителям в ходе беседы с одним из воспитанников, после чего дети были изъяты и помещены в социальные приюты.



Что происходило в здании под мечетью — сейчас устанавливает следствие.

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Фото: скриншот видео