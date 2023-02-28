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В Башкирии из-за ветра пожар с одного дома перекинулся на два соседних

В Башкирии из-за ветра пожар с одного дома перекинулся на два соседних

19:39, 28 фев 2023

В Белорецком районе Башкирии 28 февраля в селе Тирлянский произошел серьезный пожар. Возгорание с одного дома перекинулось еще на два, а также другие постройки.



Из-за шквалистого ветра пламя быстро распространилось. На место прибыли огнеборцы, которые с риском для жизни устранили открытое горение – один дом удалось спасти. При пожаре ожоги получила женщина, ее госпитализировали. Причины пожара еще предстоит установить экспертам.

Ранее издание Newsbash сообщало о том, что в Белорецке в собственном доме погиб 79-летний мужчина. По предоставленным данным, сообщение о пожаре на улице Пролетарской поступило в 4:13. 

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Источник: www.sobkor02.ru
Фото: МЧС по РБ
Теги: Белорецкий район происшествия пожар
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