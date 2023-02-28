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В Башкирии женщина несколько раз ударила ножом мужа, который набросился на нее с топором

В Башкирии женщина несколько раз ударила ножом мужа, который набросился на нее с топором

19:53, 28 фев 2023

В башкирском городе Бирске местная жительница несколько раз ударила ножом мужа, который проснулся ночью, устроил ей скандал и набросился на нее с топором. На днях женщине вынесли приговор. Об этом 28 февраля сообщила пресс-служба Бирского межрайонного суда.



Инцидент произошел 17 мая прошлого года. Вечером подсудимая вернулась с работы, выпила вместе с супругом алкоголь, а затем они вместе легли спать. Ночью мужчина проснулся и устроил скандал на бытовой почве. Он стал бить посуду, крушил мебель, кричал и оскорблял возлюбленную, а затем и вовсе напал на нее с топором. Женщина смогла отобрать его и спрятать, но муж все не унимался.

– Он набросился на нее с ножом, и, когда поднял руку, чтобы ударить, она со стола схватила другой нож и первая нанесла удар ему в область живота, он выкрикнул, что убьет ее, она закрыла глаза и еще раз ударила его. Куда наносила удары, не видела, в общей сложности нанесла 4-5 ударов. Пояснила, что супруг часто «поднимал на нее руки», когда выпьет, – говорится в материалах дела.


Согласно заключению эксперта, женщина ударила супруга в левое предплечье, плечо и в грудь. Вред здоровью ему квалифицировали как тяжкий. Тем не менее мужчина выжил.

Суд признал горожанку виновной по уголовному делу о причинении вреда здоровью и приговорил ее к четырем годам условного срока. Ее обязали встать на учет и не менять постоянного места жительства.

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Источник: www.ufa.kp.ru
Теги: Бирск Бирский район происшествия суд
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