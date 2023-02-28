Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Происшествия в Башкирии »

В Башкирии полицейские нашли подозреваемых в убийстве 14 лошадей

В Башкирии полицейские нашли подозреваемых в убийстве 14 лошадей

20:00, 28 фев 2023

Башкирские полицейские задержали подозреваемых в краже и отстреле 14 лошадей, сообщает МВД по республике.



10 декабря прошлого гола в полицию Нуримановского района поступило заявление о пропаже 14 лошадей. Чуть позже животных обнаружили убитыми выстрелами в голову в соседнем Иглинском районе: восемь были отстреляны, остальных успели разделать на мясо. Ущерб, причиненный организации, составил около 3 млн рублей.


В ходе оперативно-разыскных мероприятий предполагаемые злоумышленники были задержаны. Ими оказались двое жителей Челябинской области и трое уроженцев Иглинского района. Задержанные признались, что увели лошадей и планировали все туши разделать на мясо, однако не успели.

Теперь в отношении подозреваемых расследуется уголовное дело. Двое заключены под стражу, трое – под подпиской о невыезде.

Читайте также:

В Башкирии браконьеры убили 3 лосей
Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: gorobzor.ru
Фото: МВД по РБ
Теги: Нуримановский район происшествия преступление убийство животных
Читайте также

В Абзелиловском районе у фермера похитили табун лошадей
Происшествия в Башкирии
В Абзелиловском районе у фермера похитили табун лошадей
В Зианчуринском районе украли табун из 49 лошадей
Происшествия в Башкирии
В Зианчуринском районе украли табун из 49 лошадей
В Баймакском районе Башкирии арестовали конокрада из Челябинской области
Происшествия в Башкирии
В Баймакском районе Башкирии арестовали конокрада из Челябинской области
В Абзелиловском районе двое мужчин украли 17 лошадей
Происшествия в Башкирии
В Абзелиловском районе двое мужчин украли 17 лошадей


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: