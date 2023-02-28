В Башкирии полицейские нашли подозреваемых в убийстве 14 лошадей

20:00, 28 фев 2023

Башкирские полицейские задержали подозреваемых в краже и отстреле 14 лошадей, сообщает МВД по республике.







10 декабря прошлого гола в полицию Нуримановского района поступило заявление о пропаже 14 лошадей. Чуть позже животных обнаружили убитыми выстрелами в голову в соседнем Иглинском районе: восемь были отстреляны, остальных успели разделать на мясо. Ущерб, причиненный организации, составил около 3 млн рублей.





В ходе оперативно-разыскных мероприятий предполагаемые злоумышленники были задержаны. Ими оказались двое жителей Челябинской области и трое уроженцев Иглинского района. Задержанные признались, что увели лошадей и планировали все туши разделать на мясо, однако не успели.



Теперь в отношении подозреваемых расследуется уголовное дело. Двое заключены под стражу, трое – под подпиской о невыезде.

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Фото: МВД по РБ