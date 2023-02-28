В Уфе на Гостином дворе подрались подростки

21:43, 28 фев 2023

28 февраля, в Гостином дворе в Уфе произошла драка среди подростков. Видео инцидента от очевидцев появилось в городских телеграм-каналах.







На кадрах видно, что в потасовке участвуют как минимум три человека. В какой-то момент один из них валит другого с ног, садится на него и начинает бить его о пол. У пожилого охранника едва ли хватает сил разнять дебоширов.



В пресс-службе МВД Башкирии рассказали, что конфликт произошел между ранее незнакомыми молодыми людьми в возрасте около 19 лет. По предварительным данным, причиной потасовки стала ссора из-за девушки.





Ранее издание Newsbash сообщало о том, что в Уфе обнаружили «тюрьму» для детей. Ее создал один из прихожан мечети, что находится в микрорайоне Инорс. Мужчина фанатично относился к религии и требовал того же от своих учеников.

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Фото: скрин видео