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В страшном пожаре около крупного ТЦ в Уфе погибли 2 человека

В страшном пожаре около крупного ТЦ в Уфе погибли 2 человека

08:57, 01 мар 2023

Сегодня, 1 марта, ночью на улице Мингажева в Уфе произошел страшный пожар. Огонь в одно мгновение окутал частный дом. Заметив это, соседи вызвали сотрудников МЧС, которые общими усилиями смогли ликвидировать открытое горение. К несчастью, без жертв не обошлось: под обломками спасатели обнаружили тела двух человек.



Когда пожарные приехали на место, крыша дома вовсю полыхала, а языки пламени то и дело бились о соседние дома. Из-за этого спасателям пришлось сосредоточиться не только на тушении, но и на защите других зданий от стихии. Возгорание на площади 6 на 8 метров удалось оперативно локализовать, однако огонь сильно повредил крышу, из-за чего та рухнула.


Во время разбора обломков пожарные обнаружили трупы хозяев дома. Врачи констатировали их смерть. По предварительной версии, уфимцы не смогли выбраться из дома до начала пожара, из-за чего отравились продуктами горения и потеряли сознание.

— Причина пожара устанавливается. На месте работает следственно-оперативная группа, эксперт испытательной пожарной лаборатории и дознаватели МЧС России, — прокомментировали в ведомстве.

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Источник: ufa1.ru
Фото: МЧС по РБ
Теги: Уфа происшествия Уфа пожар
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