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В Башкирии при уборке снега упал с крыши и погиб под завалом 70-летний мужчина

В Башкирии при уборке снега упал с крыши и погиб под завалом 70-летний мужчина

09:05, 01 мар 2023

В башкирском городе Кумертау произошла трагедия — при уборке снега погиб 70-летний мужчина.



Об инциденте сегодня, 28 февраля, сообщил в своем Telegram-канале председатель Госкомитета Башкирии по чрезвычайным ситуациям Фарит Гумеров. Он предостерег жителей республики от работы без страховки и несоблюдения мер предосторожности.


— Сегодня в Кумертау при очистке снега с крыши частного дома погиб 70-летний мужчина: он упал с кровли и его завалило снегом, — сказал он. — Помните, что уборка крыши дома от снега и льда относится к особо опасным работам и требует соблюдения техники безопасности. При работе на высоте обязательна соответствующая страховка. Во время чистки снега с кровли здания не забывайте об ограждении участка работ и выставлении хотя бы одного человека, который сможет предупреждать прохожих об опасности.

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Источник: ufa1.ru
Теги: Кумертау происшествия несчастный случай смерть
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