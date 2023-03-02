Жителей Башкирии возмутило откровенное стриптиз-шоу в ночном клубе

09:06, 02 мар 2023

Жителей башкирского городе Нефтекамска возмутило развратное стриптиз-шоу в ночном клубе, который предположительно называется «Старый приятель». Видео эротических танцев перед одним из посетителей заведения появилось в соцсетях и вызвало бурю эмоций у горожан.







На кадрах видно, как стриптизерша в крайне открытом наряде раздевает догола мужчину, откровенном касается его и исполняет с ним движения, имитирующие половой акт. Все это происходит под крики и смех собравшихся вокруг людей.



В комментариях под опубликованным роликом нефтекамцы осудили случившееся, назвав это позором как для танцовщицы, так и для ее партнера.





– Что творится, боже мой… Куда катимся? – сокрушается горожанка.



Днем 1 марта на странице «Старого приятеля» в соцсетях появилась короткая запись. В ней сказано, что «с 22 на 23 февраля в клубе произошел досадный инцидент». В заведении пообещали впредь «тщательно отбирать артистов».

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Фото: скриншот видео