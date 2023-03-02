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В Уфе школьница выпила 33 таблетки обезболивающих, чтобы пропустить контрольные

В Уфе школьница выпила 33 таблетки обезболивающих, чтобы пропустить контрольные

10:04, 02 мар 2023

Уфимская восьмиклассница выпила 33 таблетки обезболивающих, чтобы пропустить контрольные. Отравилась несмертельно и выучила пару жизненных уроков.



Маше (имя изменено) предстояло написать несколько важных работ по алгебре. Уважительную причину прогулять их нашла в аптеке: закупила "Парацетамол" и "Пенталгин". Вместе с подругой договорилась перед занятиями открыть в школьном туалете экспериментальную лабораторию, но вторая девочка отошла от плана — таблетки не тронула.

Очень быстро Маша поняла, почему не дружит с арифметикой: выпитого обезбола оказалось слишком много. В медпункт вызвали скорую — школьницу увезли в детскую реанимацию и откачали, сейчас она восстанавливается.

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Источник: Mashbatach
Фото: Mashbatach
Теги: Уфа происшествия Уфа
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