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В Башкирии в массовой аварии с грузовиками пострадал мужчина

В Башкирии в массовой аварии с грузовиками пострадал мужчина

10:43, 02 мар 2023

В Иглинском районе на трассе М-5 «Урал» столкнулись несколько автомобилей. О случившемся рассказал глава ГИБДД РБ Владимир Севастьянов.

По предварительным данным, 41-летний житель Янаульского района за рулем грузовика КрАЗ, выезжая с прилегающей территории, врезался в Volvo. От удара иномарка влетела во встречные Isuzu и большегруз Scania. В результате травмы получил 39-летний водитель Isuzu из Челябинской области, его госпитализировали.



Известно, что часом раньше на этом участке столкнулись четыре грузовика. Среди людей никто не пострадал.

Ранее издание Newsbash сообщало о том, что в Иглинском районе Башкирии глава Калтмыского сельсовета Флорида Мосейчук и ее супруг помогли роженице из села Алаторки добраться до больницы на снегоходе. 

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Источник: proural.info
Фото: ГИБДД по Башкирии
Теги: Иглинский район происшествия аварии
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