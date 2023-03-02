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В Уфе около инфекционной больницы произошел пожар

В Уфе около инфекционной больницы произошел пожар

12:06, 02 мар 2023

Пожар в столице Башкирии произошел сегодняшним утром, 2 марта. Пламя охватило прилегающий к административному корпусу Республиканской клинической инфекционной больницы №4 гаражный бокс.

Как рассказали в МЧС региона, к тушению привлекли 45 огнеборцев на 14 машинах. К моменту приезда спасателей из горящего объекта успели самостоятельно выбраться 25 человек.



К 10:15 огонь ликвидировали. К счастью, в пожаре никто не пострадал.

Причины произошедшего сейчас выясняются. На месте работают оперативные службы.

Ранее издание Newsbash сообщало о том, что в Уфе школьница выпила 33 таблетки обезболивающих, чтобы пропустить контрольные.

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Источник: proural.info
Фото: МЧС по РБ
Теги: Уфа происшествия Уфа пожар
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