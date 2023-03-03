5 человек пострадали в лобовом ДТП на трассе в Башкирии
10:28, 03 мар 2023
В Зилаирском районе в ДТП пострадали пять человек. Об этом сообщает глава ГИБДД Башкирии В-младимир Севастьянов.
В девятом часу утра на 184 км автодороги Магнитогорск-Ира столкнулись встречные «УАЗ Патриот» и «Лада Ларгус».
В результате ДТП оба водителя и три пассажира «Ларгуса» доставлены в медучреждение.
На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД и другие экстренные службы. Подробности уточняются.
Ранее издание Newsbash сообщало о том, что жители деревни Байгужино, Верхнегалеево и Бикьян Зилаирского района обратились к главе Башкирии Радию Хабирову за помощью. Они сообщили, что из-за непогоды оказались в снежном плену, и теперь не могут ни поехать на работу и с работы, ни попасть в больницы, ни сходить за продуктами.
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