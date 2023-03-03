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5 человек пострадали в лобовом ДТП на трассе в Башкирии

5 человек пострадали в лобовом ДТП на трассе в Башкирии

10:28, 03 мар 2023

В Зилаирском районе в ДТП пострадали пять человек. Об этом сообщает глава ГИБДД Башкирии В-младимир Севастьянов.

В девятом часу утра на 184 км автодороги Магнитогорск-Ира столкнулись встречные «УАЗ Патриот» и «Лада Ларгус».

В результате ДТП оба водителя и три пассажира «Ларгуса» доставлены в медучреждение.



На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД и другие экстренные службы. Подробности уточняются.

Ранее издание Newsbash сообщало о том, что жители деревни Байгужино, Верхнегалеево и Бикьян Зилаирского района обратились к главе Башкирии Радию Хабирову за помощью. Они сообщили, что из-за непогоды оказались в снежном плену, и теперь не могут ни поехать на работу и с работы, ни попасть в больницы, ни сходить за продуктами.

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Источник: gorobzor.ru
Фото: ГИБДД по Башкирии
Теги: Зилаирский район происшествия аварии
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