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На трассе в Башкирии застряла машина с беременной женщиной и годовалым ребенком

На трассе в Башкирии застряла машина с беременной женщиной и годовалым ребенком

13:55, 03 мар 2023

3 марта автомобиль молодой семьи застрял на трассе в Белорецком районе Башкортостана. Фарит Гумеров, председатель Госкомитета республики по чрезвычайным ситуациям, сообщил о случившемся на своей личной странице в социальной сети.



Инцидент произошел на трассе Уфа-Инзер-Белорецк. На повороте к деревне Нукатово застрял автомобиль ВАЗ-2107, в котором находились 3 человека, в том числе беременная женщина и годовалый ребенок.

На место ЧП немедленно прибыли специалисты Госкомитета. Оказалось, что у автомобиля была неисправна ходовая часть. Пассажиров эвакуировали до дома. К счастью, медпомощь никому не понадобилась.

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Источник: www.ufa.kp.ru
Фото: МЧС по РБ
Теги: Белорецкий район происшествия
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