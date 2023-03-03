На трассе в Башкирии застряла машина с беременной женщиной и годовалым ребенком

13:55, 03 мар 2023

3 марта автомобиль молодой семьи застрял на трассе в Белорецком районе Башкортостана. Фарит Гумеров, председатель Госкомитета республики по чрезвычайным ситуациям, сообщил о случившемся на своей личной странице в социальной сети.







Инцидент произошел на трассе Уфа-Инзер-Белорецк. На повороте к деревне Нукатово застрял автомобиль ВАЗ-2107, в котором находились 3 человека, в том числе беременная женщина и годовалый ребенок.



На место ЧП немедленно прибыли специалисты Госкомитета. Оказалось, что у автомобиля была неисправна ходовая часть. Пассажиров эвакуировали до дома. К счастью, медпомощь никому не понадобилась.

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Фото: МЧС по РБ