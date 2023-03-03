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Автобус с детьми попал в аварию в Башкортостане

Автобус с детьми попал в аварию в Башкортостане

14:33, 03 мар 2023

В пятницу, 3 марта, в утреннее время в Стерлитамакском районе в ДТП попал школьный автобус. Об этом сообщила пресс-служба Государственной инспекции безопасности дорожного движения МВД по Республике Башкортостан.

По данным ведомства, 54-летний водитель автобуса с 22 детьми в салоне, выезжая на главную дорогу, столкнулся с автомобилем ВАЗ-21099 на 15 км автодороги Стерлитамак-Федоровка. 



В результате аварии никто не пострадал, автомобили получили механические повреждения.

Известно, что дети направлялись в местную школу в населенном пункте Айгулево. До школы оставалось примерно 500 метров. Школьники дошли до нее самостоятельно.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства происшествия, начато расследование.

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Источник: gtrk.tv
Фото: ГИБДД по Башкирии
Теги: Стерлитамакский район происшествия аварии
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