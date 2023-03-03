Автобус с детьми попал в аварию в Башкортостане

В пятницу, 3 марта, в утреннее время в Стерлитамакском районе в ДТП попал школьный автобус. Об этом сообщила пресс-служба Государственной инспекции безопасности дорожного движения МВД по Республике Башкортостан.
По данным ведомства, 54-летний водитель автобуса с 22 детьми в салоне, выезжая на главную дорогу, столкнулся с автомобилем ВАЗ-21099 на 15 км автодороги Стерлитамак-Федоровка.
В результате аварии никто не пострадал, автомобили получили механические повреждения.
Известно, что дети направлялись в местную школу в населенном пункте Айгулево. До школы оставалось примерно 500 метров. Школьники дошли до нее самостоятельно.
В настоящее время устанавливаются все обстоятельства происшествия, начато расследование.