Житель Башкирии проломил сожительнице череп молотком
16:14, 03 мар 2023
В ночь на 3 марта в одной из квартир в Туймазах между сожителями случилась бытовая ссора. По предварительной информации, взбешенный мужчина в определенный момент выхватил молоток и нанес им удар по голове женщины.
Сорокапятилетней жительнице срочна потребовалась скорая помощь. Она была доставлена в реанимационное отделение. Врачи провели осмотр пострадавшей и диагностировали у нее открытый перелом свода черепа.
Пресс-служба МВД прокомментировала инцидент.
"Получив сообщение, полицейские выехали на место инцидента. Здесь они задержали ранее судимого местного жителя, который, по предварительной информации, причинил телесные повреждения своей сожительнице. В настоящее время принимается решение о возбуждении в отношении подозреваемого уголовного дела", - рассказали в МВД.
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