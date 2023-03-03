Житель Башкирии проломил сожительнице череп молотком

16:14, 03 мар 2023

В ночь на 3 марта в одной из квартир в Туймазах между сожителями случилась бытовая ссора. По предварительной информации, взбешенный мужчина в определенный момент выхватил молоток и нанес им удар по голове женщины.







Сорокапятилетней жительнице срочна потребовалась скорая помощь. Она была доставлена в реанимационное отделение. Врачи провели осмотр пострадавшей и диагностировали у нее открытый перелом свода черепа.



Пресс-служба МВД прокомментировала инцидент.





"Получив сообщение, полицейские выехали на место инцидента. Здесь они задержали ранее судимого местного жителя, который, по предварительной информации, причинил телесные повреждения своей сожительнице. В настоящее время принимается решение о возбуждении в отношении подозреваемого уголовного дела", - рассказали в МВД.

Читайте также: Уфимка зарезала кухонным ножом пьяного ревнивца

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram