В Башкирии бомж из ревности убил женщину и ее знакомого

17:38, 03 мар 2023

По данным Следственного комитета Башкортостана, в Уфе 57-летнему бомжу предъявлено обвинение в двойном убийстве.







По данным следственных органов, 27 февраля компания, состоявшая из двух мужчин и двух женщин употребляла спиртное в квартире в доме, находящемся по улице С. Перовской. Когда спиртное закончилось, одна из женщин отправилась спать, а обвиняемый направился в магазин. Возвратившись со спиртным, мужчина стал ревновать свою 54-летнюю знакомую к 60-летнему владельцу квартиры. В ходе ссоры он нанес им несколько ударов ножом в грудь и голову. В результате оба скончались на месте. Другая женщина, проснувшись от шума, смогла выбежать из квартиры и попросила соседей вызвать полицейских.





Мужчина не пытался скрываться от полиции, он был задержан на месте происшествия. Стало известно, что он был ранее судим за убийство.



Сейчас проводится ряд судебно-медицинских экспертиз для установления всех обстоятельств преступления. Обвиняемый был взят под стражу.

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Фото: Следком Башкирии