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В Башкирии на площади 500 кв. м загорелся магазин

В Башкирии на площади 500 кв. м загорелся магазин

10:07, 04 мар 2023

В пятницу, 3 марта, в башкирском селе Чишмы произошел пожар в магазине "Светофор". Площадь возгорания на его крыше достигла 500 кв. метров. Об этом сообщили в региональном МЧС.



- На тушение подано 3 ствола. Из здания эвакуировали больше 20 баллонов с пропаном. Силы и средства были привлечены по повышенному рангу сложности. Организовали доставку воды", - сообщили в службе спасения.


В ведомстве рассказали, что, по предварительной информации, погибших и пострадавших нет. В ликвидации пожара были задействованы около 30 человек и 9 единиц техники. На месте инцидента также работают эксперт пожарной лаборатории и дознаватель МЧС. Руководит операцией по тушению пожара заместитель начальника главного управления Виталий Барзайкин.

Тем временем прокуратура Башкортостана взяла на контроль расследование причин и обстоятельств происшествия.

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Источник: www.ufa.kp.ru
Фото: МЧС по РБ
Теги: Чишмы Чишминский район происшествия пожар
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