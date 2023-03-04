Житель Башкирии вломился в дом пенсионерки и, требуя денег и выпивку, избил ее тростью

18:23, 04 мар 2023

Ночью в населенном пункте Воробьево Краснокамского района Башкортостана мужчина вторгся в жилище пенсионерки. О происшествии сообщил пресс-центр МВД по РБ.







По предварительной информации, ночью неизвестный мужчина выбил стекло на веранде частного дома. Войдя внутрь и увидев 72-летнюю хозяйку дома, злоумышленник вынул нож и стал угрожать пенсионерке. Преступник требовал наличность и спиртное, при этом нанося бабушке побои тростью. Пенсионерка была вынуждена отдать злодею три тысячи рублей и бутылку водки, только после этого он ретировался.





Когда сотрудники правоохранительных органов разыскали мужчину, он уже был в состоянии опьянения. Им оказался ранее не единожды судимый 55-летний нефтекамец. Преступника задержали и взяли под стражу. Против него завели уголовно дело по статье грабеж. Помимо этого, он подозревается в других преступлениях: в кражах, которые произошли поблизости за последнее время.





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Фото: МВД по РБ