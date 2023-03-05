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В Башкирии пьяный житель Челябинской области сбил двух детей и женщину

В Башкирии пьяный житель Челябинской области сбил двух детей и женщину

10:53, 05 мар 2023

Поздно вечером в субботу, 4 марта, 42-летний водитель из Челябинской области на автомобиле Volkswagen Polo в Баймакском районе Башкирии сбил 3 пешеходов, среди них было двое детей, сообщил начальник республиканской ГИБДД В. Севастьянов.

В результате ДТП пострадали 51-летняя жительница и 10-летний ребенок. Результаты освидетельствования на наличие алкогольного опьянения водителя показали 0,751 мг/литр в выдыхаемом воздухе.



Всего за последние сутки на дорогах РБ зафиксировали 8 ДТП, в которых пострадали десять человек.

Ранее издание Newsbash сообщало о том, что в Баймакском районе сегодня произошло ДТП с участием пассажирского транспорта. В третьем часу дня на 15-м км дороги Баймак – Гадельбаево столкнулись ВАЗ-2110 и автобус ПАЗ

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Источник: www.sobkor02.ru
Фото: ГИБДД по РБ
Теги: Баймакский район происшествия ДТП
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