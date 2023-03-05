В Башкирии в сгоревшем доме нашли тело мужчины
11:15, 05 мар 2023
В населенном пункте Верхнесатитово Кушнаренковского района Башкирии, сегодня 5 марта произошел пожар в деревянном доме по ул. Мира. В результате происшествия погиб один человек. Информация предоставлена пресс-службой МЧС России по Башкортостану.
На место инцидента прибыли сотрудники МЧС РФ, ДПК местного сельского совета и другие экстренные службы.
Во время тушения на месте пожара в ходе разбора конструкций был обнаружен труп 76-летнего мужчины.
В результате возгорания огнем были повреждены дом и баня.
Причину пожара предстоит выяснить. На месте происшествия работает следственная группа и дознаватель МЧС.
Ранее издание Newsbash сообщало о том, что жителя Кушнаренковского Башкирии пытавшегося ограбить АЗС с бутылкой и игрушечным пистолетом прогнали шваброй
Читайте также:Под Уфой при пожаре в бане погибли 2 человека