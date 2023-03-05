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В Башкирии в сгоревшем доме нашли тело мужчины

В Башкирии в сгоревшем доме нашли тело мужчины

11:15, 05 мар 2023

В населенном пункте Верхнесатитово Кушнаренковского района Башкирии, сегодня 5 марта произошел пожар в деревянном доме по ул. Мира. В результате происшествия погиб один человек. Информация предоставлена пресс-службой МЧС России по Башкортостану.



На место инцидента прибыли сотрудники МЧС РФ, ДПК местного сельского совета и другие экстренные службы.

Во время тушения на месте пожара в ходе разбора конструкций был обнаружен труп 76-летнего мужчины.

В результате возгорания огнем были повреждены дом и баня.


Причину пожара предстоит выяснить. На месте происшествия работает следственная группа и дознаватель МЧС.

Ранее издание Newsbash сообщало о том, что жителя Кушнаренковского Башкирии пытавшегося ограбить АЗС с бутылкой и игрушечным пистолетом прогнали шваброй 

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Источник: gtrk.tv
Фото: МЧС по РБ
Теги: Кушнаренковский район происшествия пожар смерть Верхнесаитово
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