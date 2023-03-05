Житель Башкирии погиб в собственном доме из-за неправильного использования печи

15:03, 05 мар 2023

Пожар в Баймаке Баймакского района Башкортостана по ул. Таналычка произошел в воскресенье 5 марта. В результате происшествия погиб 55-летний местный житель.



"Пожар ликвидирован. Предположительная причина возгорания - нарушение правил пожарной безопасности во время эксплуатации печи", - рассказали в пресс-центре МЧС РФ по Башкортостану.







На месте инцидента находится следственно-оперативная группа и дознаватель МЧС РФ.



Ранее издание Newsbash сообщало о том, что поздно вечером в субботу, 4 марта, 42-летний водитель из Челябинской области на автомобиле Volkswagen Polo в Баймакском районе Башкирии сбил 3 пешеходов, среди них было двое детей

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Фото: МЧС по РБ