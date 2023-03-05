Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Происшествия в Башкирии »

Житель Башкирии погиб в собственном доме из-за неправильного использования печи

Житель Башкирии погиб в собственном доме из-за неправильного использования печи

15:03, 05 мар 2023

Пожар в Баймаке Баймакского района Башкортостана по ул. Таналычка произошел в воскресенье 5 марта. В результате происшествия погиб 55-летний местный житель.

"Пожар ликвидирован. Предположительная причина возгорания - нарушение правил пожарной безопасности во время эксплуатации печи", - рассказали в пресс-центре МЧС РФ по Башкортостану.



На месте инцидента находится следственно-оперативная группа и дознаватель МЧС РФ.

Ранее издание Newsbash сообщало о том, что поздно вечером в субботу, 4 марта, 42-летний водитель из Челябинской области на автомобиле Volkswagen Polo в Баймакском районе Башкирии сбил 3 пешеходов, среди них было двое детей

Читайте также:

В Башкирии в сгоревшем доме нашли тело мужчины
Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: gtrk.tv
Фото: МЧС по РБ
Читайте также

В Башкирии пьяный житель Челябинской области сбил двух детей и женщину
Происшествия в Башкирии
В Башкирии пьяный житель Челябинской области сбил двух детей и женщину
Пожар в Гафурийском районе унес две жизни
Происшествия в Башкирии
Пожар в Гафурийском районе унес две жизни
В Стерлибашевском районе в пожаре погиб 3-летний ребенок
Происшествия в Башкирии
В Стерлибашевском районе в пожаре погиб 3-летний ребенок
В Калтасинском районе Башкирии в пожаре погиб мужчина и пострадал 3-летний ребенок
Происшествия в Башкирии
В Калтасинском районе Башкирии в пожаре погиб мужчина и пострадал 3-летний ребенок


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: