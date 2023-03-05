В Башкирии загорелся бревенчатый дом

16:41, 05 мар 2023

Пожар в Стерлитамаке по ул. Пищевая произошел в воскресенье, 5 марта.



Как сообщает пресс-центр ГУ МЧС РФ по Башкортостану, горел деревянный жилой дом размером 12 на 10 метров.



На место происшествия были срочно направлены спасатели МЧС России, ГКЧС Башкортостана и ряд других экстренных служб.







Для тушения пожара были использованы три ствола. Сообщений о пострадавших не поступало. В тушении пожара было задействовано порядка 14 человек и четыре единицы техники. Причину возгорания будет установлено дознавателем МЧС РФ.



Ранее издание Newsbash сообщало о том, что житель Башкирии погиб в собственном доме из-за неправильного использования печи.

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Фото: МЧС по РБ