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В Башкирии загорелся бревенчатый дом

В Башкирии загорелся бревенчатый дом

16:41, 05 мар 2023

Пожар в Стерлитамаке по ул. Пищевая произошел в воскресенье, 5 марта.

Как сообщает пресс-центр ГУ МЧС РФ по Башкортостану, горел деревянный жилой дом размером 12 на 10 метров.

На место происшествия были срочно направлены спасатели МЧС России, ГКЧС Башкортостана и ряд других экстренных служб.



Для тушения пожара были использованы три ствола. Сообщений о пострадавших не поступало. В тушении пожара было задействовано порядка 14 человек и четыре единицы техники. Причину возгорания будет установлено дознавателем МЧС РФ.

Ранее издание Newsbash сообщало о том, что житель Башкирии погиб в собственном доме из-за неправильного использования печи.

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Источник: gtrk.tv
Фото: МЧС по РБ
Теги: Стерлитамак происшествия пожар Стерлитамакский район
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