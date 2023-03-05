В Башкирии загорелся бревенчатый дом

Пожар в Стерлитамаке по ул. Пищевая произошел в воскресенье, 5 марта.
Как сообщает пресс-центр ГУ МЧС РФ по Башкортостану, горел деревянный жилой дом размером 12 на 10 метров.
На место происшествия были срочно направлены спасатели МЧС России, ГКЧС Башкортостана и ряд других экстренных служб.
Для тушения пожара были использованы три ствола. Сообщений о пострадавших не поступало. В тушении пожара было задействовано порядка 14 человек и четыре единицы техники. Причину возгорания будет установлено дознавателем МЧС РФ.
Ранее издание Newsbash сообщало о том, что житель Башкирии погиб в собственном доме из-за неправильного использования печи.