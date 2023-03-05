Следком Башкирии озвучил подробности пожара в бане, где погибли 2 человека

17:03, 05 мар 2023

Следком Башкортостана сообщил подробные детали пожара, который произошел в бане в населенном пункте Осоргино под Уфой. В результате происшествия, произошедшего в ночь на 5 марта, зарегистрировали смерть 2 человек. Ведомством инициировано расследование инцидента.







В Следственном комитете сообщили, что пожар произошел в бане, второй этаж которого был приспособлен под жилое помещение. Во время пожара в строении находились 4 человека, однако спастись удалось лишь двоим. Погибшие мужчины, 38 и 39 лет, были братьями. Они находились на 2-ом этаже.



Сотрудники следственных органов назначили экспертизу и опрашивают свидетелей, для установления обстоятельств инцидента.

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Фото: МЧС по РБ