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Следком Башкирии озвучил подробности пожара в бане, где погибли 2 человека

Следком Башкирии озвучил подробности пожара в бане, где погибли 2 человека

17:03, 05 мар 2023

Следком Башкортостана сообщил подробные детали пожара, который произошел в бане в населенном пункте Осоргино под Уфой. В результате происшествия, произошедшего в ночь на 5 марта, зарегистрировали смерть 2 человек. Ведомством инициировано расследование инцидента.



В Следственном комитете сообщили, что пожар произошел в бане, второй этаж которого был приспособлен под жилое помещение. Во время пожара в строении находились 4 человека, однако спастись удалось лишь двоим. Погибшие мужчины, 38 и 39 лет, были братьями. Они находились на 2-ом этаже.

Сотрудники следственных органов назначили экспертизу и опрашивают свидетелей, для установления обстоятельств инцидента.

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Источник: www.ufa.kp.ru
Фото: МЧС по РБ
Теги: Уфимский район Осоргино пожар смерть
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