Уфимка ударила продавца магазина ножом в легкое (ВИДЕО)

17:15, 05 мар 2023

В уфимском магазине посетитель напал с ножом на продавца. Происшествие подтвердили в пресс-центре МВД по Башкортостану.



По данным телеграм-канала "МэшБатач", инцидент случился в одной из точек "Красное и белое". Нападавшая приходила в магазин два раза. Первый визит был ознакомительным, в ходе второго она нанесла удар ножом продавщице - женщина была ранена в легкое. На видеокадрах запечатлено, как продавщица стоит рядом с полкой с напитками, когда злоумышленница неожиданно нападает на нее сзади, завязывается драка, которую вовремя успели остановить очевидцы.





В МВД по РБ сообщили, что полицейскими была задержана женщину с ножом. Против нее возбудили уголовное дело по статье Причинении тяжкого вреда здоровью (ст. 111 УК РФ).

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Фото: скрин видео