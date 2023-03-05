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Уфимка ударила продавца магазина ножом в легкое (ВИДЕО)

Уфимка ударила продавца магазина ножом в легкое (ВИДЕО)

17:15, 05 мар 2023

В уфимском магазине посетитель напал с ножом на продавца. Происшествие подтвердили в пресс-центре МВД по Башкортостану. 

По данным телеграм-канала "МэшБатач", инцидент случился в одной из точек "Красное и белое". Нападавшая приходила в магазин два раза. Первый визит был ознакомительным, в ходе второго она нанесла удар ножом продавщице - женщина была ранена в легкое. На видеокадрах запечатлено, как продавщица стоит рядом с полкой с напитками, когда злоумышленница неожиданно нападает на нее сзади, завязывается драка, которую вовремя успели остановить очевидцы.



В МВД по РБ сообщили, что полицейскими была задержана женщину с ножом. Против нее возбудили уголовное дело по статье Причинении тяжкого вреда здоровью (ст. 111 УК РФ). 

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Источник: ufa1.ru
Фото: скрин видео
Теги: Уфа происшествия Уфа нападение
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