На ж/д станции в Уфе загорелась электричка

19:30, 05 мар 2023

В Уфе на ж/д станции Дема в воскресенье, 5 марта, загорелась электричка. О происшествии рассказали в региональном Министерстве по чрезвычайным ситуациям.







Инцидент произошел примерно в 15 часов 45 минут. На железнодорожных путях загорелся локомотив. На место пожара выехали экстренные службы.



- Электроподвижной состав был оперативно отцеплен от основного состава, который состоял из 3 вагонов", - рассказали спасатели. - На месте происшествия было зафиксировано открытое горение в отцепленном электротягаче электроподвижного состава.





В тушении пожара принимали участие 16 огнеборцев и 7 единиц техники. Открытый огонь был локализован и потушен в 16.15.



Пострадавших нет. Машинист электрички самостоятельно эвакуировался, в составе людей не было.



Причину пожара выясняет дознаватель МЧС.

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Фото: МЧС по РБ