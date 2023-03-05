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На ж/д станции в Уфе загорелась электричка

На ж/д станции в Уфе загорелась электричка

19:30, 05 мар 2023

В Уфе на ж/д станции Дема в воскресенье, 5 марта, загорелась электричка. О происшествии рассказали в региональном Министерстве по чрезвычайным ситуациям.



Инцидент произошел примерно в 15 часов 45 минут. На железнодорожных путях загорелся локомотив. На место пожара выехали экстренные службы.

- Электроподвижной состав был оперативно отцеплен от основного состава, который состоял из 3 вагонов", - рассказали спасатели. - На месте происшествия было зафиксировано открытое горение в отцепленном электротягаче электроподвижного состава.


В тушении пожара принимали участие 16 огнеборцев и 7 единиц техники. Открытый огонь был локализован и потушен в 16.15.

Пострадавших нет. Машинист электрички самостоятельно эвакуировался, в составе людей не было.

Причину пожара выясняет дознаватель МЧС.

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Источник: www.ufa.kp.ru
Фото: МЧС по РБ
Теги: Уфа происшествия Уфа пожар
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