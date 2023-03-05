В Башкирии кусок льда упал на 11-летнего ребенка (ВИДЕО)

19:45, 05 мар 2023

Кусок льда упал на 11-летнего ребенка в населенном пункте Кандры Туймазинского района.



По имеющейся информации, глыба льда откололась с козырька балкона. Об этом сообщили в социальных сетях.





Происшествие случилось на ул. Нефтяников, недалеко от местного гипермаркета. Пострадавший был доставлен в больницу. Местные жители считают, что подобное может повториться еще раз.



"Мать ребенка, получившего ушибы, обратилась в больницу. На видеозаписи видны похожие куски льда на крышах других балконов. Они могут упасть на кого-то еще. Кто несет за это ответственность и кто должен за этим следить? Ведь жертв может быть больше", - написали пользователи соцсетей.

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Фото: скрин видео