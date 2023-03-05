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В Уфе женщина выманивала у незнакомцев деньги, обещая перевести их на банковский счет

В Уфе женщина выманивала у незнакомцев деньги, обещая перевести их на банковский счет

22:31, 05 мар 2023

В столице Башкирии женщине удалось выманить наличные средства у пяти человек, пообещав немедленно перевести их на счет в банке через приложение в телефоне. Мошенница была осуждена по уголовному делу за мошенничество.



Свое первое правонарушение осужденная совершила в кальянной. Подойдя к незнакомцу, попросила у него 5 000 рублей в обмен на перевод этой суммы на его счет в банке. Потерпевший дал согласие и передал деньги. Получив наличность, аферистка скрылась. Таким же нехитрым способом она развела еще 4 незнакомцев, получив от них 1500 и 3000 рублей.


В соответствии с материалами дела, в период с 2020 по 2022 годы женщина привлекалась к уголовной ответственности 6 раз. Ее судили за "наркопреступления", два раза за мошеннические действия и 3 раза за воровство, причем только в двух случаях ее посадили в тюрьму. На сей раз преступница была приговорена к 1,5 годам заключения в колонии общего режима.

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Источник: www.ufa.kp.ru
Фото: соцсети
Теги: Уфа происшествия Уфа мошенничество суд
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