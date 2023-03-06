В Башкирии водитель Hyundai Solaris погиб столкнувшись с грузовиком

09:30, 06 мар 2023

Полицейские выясняют обстоятельства аварии с погибшим. По предварительной информации пресс-центра УГИБДД по Республике Башкортостан, в понедельник, 6 марта на 1478-м километре трассы М-5 "Урал" водитель, находясь за рулем автомобиля Hyundai Solaris столкнулся с грузовиком, стоящим у края дороги.







В результате ДТП водитель легковушки получил несовместимые с жизнью травмы. На месте инцидента в данный момент находятся сотрудники госавтоинспекции и других служб. Подробности аварии выясняются.



Ранее издание Newsbash сообщало о том, что в Туймазинском районе Башкирии в субботу, 4 марта, произошла авария. На участке автодороги М-5 "Урал" грузовик Вольво, которым управлял 33-летний водитель, сорвался в занос и его прицеп перегородил трассу.

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Фото: ГИБДД по Башкирии