В Уфе припаркованный автомобиль без водителя сбил пенсионерку
11:50, 06 мар 2023
Припаркованный в Уфе автомобиль без водителя сбил пенсионерку. Об этом сообщили в ГИБДД города.
Инцидент произошел в прошедшую субботу, 4 марта, примерно в 6 часов вечера во дворе дома по улице Кирова, 91. 33-летний водитель припарковав свой автомобиль Daewoo Nexia, не поставил его на ручной тормоз. В какой-то момент автомобиль тронулся с места и сбил 83-летнюю пожилую женщину.
Потерпевшая обратилась за медицинской помощью с ушибами и после ее оказания она была отпущена домой.
В связи с этим инцидентом проводится административное расследование.