Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Происшествия в Башкирии »

В Уфе припаркованный автомобиль без водителя сбил пенсионерку

В Уфе припаркованный автомобиль без водителя сбил пенсионерку

11:50, 06 мар 2023

Припаркованный в Уфе автомобиль без водителя сбил пенсионерку. Об этом сообщили в ГИБДД города.

Инцидент произошел в прошедшую субботу, 4 марта, примерно в 6 часов вечера во дворе дома по улице Кирова, 91. 33-летний водитель припарковав свой автомобиль Daewoo Nexia, не поставил его на ручной тормоз. В какой-то момент автомобиль тронулся с места и сбил 83-летнюю пожилую женщину.



Потерпевшая обратилась за медицинской помощью с ушибами и после ее оказания она была отпущена домой.

В связи с этим инцидентом проводится административное расследование.

Ранее издание Newsbash сообщало о том, что в Башкирии водитель Hyundai Solaris погиб столкнувшись с грузовиком.

Читайте также:

В Башкирии легковой автомобиль врезался в грузовик
Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: www.ufa.kp.ru
Фото: ГИБДД по Башкирии
Теги: Уфа происшествия Уфа ДТП Уфа
Читайте также

В Калтасинском районе Башкирии неизвестный водитель сбил 79-летнюю пенсионерку и скрылся с места ДТП
Происшествия в Башкирии
В Калтасинском районе Башкирии неизвестный водитель сбил 79-летнюю пенсионерку и скрылся с места ДТП
В Уфе таксист сбил пенсионерку во дворе у дома и уехал с места ДТП
Происшествия в Башкирии
В Уфе таксист сбил пенсионерку во дворе у дома и уехал с места ДТП
В Башкирии наказали водителя, который сбил подростка и доставил его в больницу
Происшествия в Башкирии
В Башкирии наказали водителя, который сбил подростка и доставил его в больницу
ДТП в Уфе: пожилой водитель сбил женщину
Происшествия в Башкирии
ДТП в Уфе: пожилой водитель сбил женщину


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: