В Уфе припаркованный автомобиль без водителя сбил пенсионерку

11:50, 06 мар 2023

Припаркованный в Уфе автомобиль без водителя сбил пенсионерку. Об этом сообщили в ГИБДД города.



Инцидент произошел в прошедшую субботу, 4 марта, примерно в 6 часов вечера во дворе дома по улице Кирова, 91. 33-летний водитель припарковав свой автомобиль Daewoo Nexia, не поставил его на ручной тормоз. В какой-то момент автомобиль тронулся с места и сбил 83-летнюю пожилую женщину.







Потерпевшая обратилась за медицинской помощью с ушибами и после ее оказания она была отпущена домой.



В связи с этим инцидентом проводится административное расследование.



Ранее издание Newsbash сообщало о том, что в Башкирии водитель Hyundai Solaris погиб столкнувшись с грузовиком.

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Фото: ГИБДД по Башкирии