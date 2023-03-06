Уфимцам пришлось откапывать застрявшую в снегу на дороге карету скорой помощи (ВИДЕО)

14:11, 06 мар 2023

Обитателям домов по ул. Средней Шелководной в Советском районе столицы Башкортостана пришлось откапывать карету скорой помощи, которая по дороге застряла в сугробе.



Видеозапись инцидента разместил в соцсетях главы республики Хабирова и мэра города Мавлиева житель Уфы Дмитрий Лугачев. Никто из городских властей пока публично не отреагировал на обращение мужчины, которое он разместил 3 часа назад.





— Вот так отдел жилищно-коммунального хозяйства Советского района чистит дороги. Машина скорой помощи застряла, и ей помогают обычные жители данного района. Даже и не знаем, какие еще меры предпринять", - говорит горожанин за кадром.



На видео можно увидеть, как двое мужчин - местный житель и медработник - расчищают снег вокруг автомобиля скорой помощи.

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Фото: vk.com // Дмитрий Лугачев