В Башкирии водитель насмерть задавил собаку, переехав ее два раза (ВИДЕО)

16:13, 06 мар 2023

В Абзелиловском районе Башкирии водитель за рулем Renault задавил алабая по кличке Лулу, сообщает Мэш в Башкортостане.



Животное охраняло территорию фермера-блогера Айтугана Фаттахова, который известен в республике своими видеороликами с участием сотен лошадей.





Известно, что собака хотела преградить дорогу автомашине. Водитель тормозить не стал и переехал Лулу. Находясь в шоковом состоянии, пес отбежал на некоторое расстояние, а чуть позже скончался. До клиники Лулу доставить не успели, так как все внутренние органы собаки были раздавлены, смерть была практически мгновенной.



Водитель же заявил, что не считает себя виноватым, так как просто не заметил животное. Извиняться он не стал.

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Фото: скриншот видео