В Башкирии пассажирский НефАЗ протаранил иномарку

16:21, 06 мар 2023

В понедельник, 6 марта, в Нефтекамске произошла авария с участием пассажирского автобуса. ДТП произошло после полудня на ул. Трактовой.







По сообщению пресс-центра республиканской ГИБДД, автомобиль Hyundai Accent допустил столкновение с пассажирским автобусом НефАЗ. Боковая часть легкового автомобиля получила серьезные повреждения, а женщине-пассажиру потребовалась медицинская помощь. Автобусу повредило фары и бампер. Кроме водителя, в салоне автобуса никого не было.





Подробности инцидента в настоящее время выясняются, на месте происшествия работают сотрудники дорожной полиции.



Ранее издание Newsbash сообщало о том, что жителей башкирского городе Нефтекамска возмутило развратное стриптиз-шоу в ночном клубе, который предположительно называется «Старый приятель». Видео эротических танцев перед одним из посетителей заведения появилось в соцсетях и вызвало бурю эмоций у горожан.

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Фото: ГИБДД по Башкирии