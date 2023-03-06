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В Башкирии пассажирский НефАЗ протаранил иномарку

В Башкирии пассажирский НефАЗ протаранил иномарку

16:21, 06 мар 2023

В понедельник, 6 марта, в Нефтекамске произошла авария с участием пассажирского автобуса. ДТП произошло после полудня на ул. Трактовой.



По сообщению пресс-центра республиканской ГИБДД, автомобиль Hyundai Accent допустил столкновение с пассажирским автобусом НефАЗ. Боковая часть легкового автомобиля получила серьезные повреждения, а женщине-пассажиру потребовалась медицинская помощь. Автобусу повредило фары и бампер. Кроме водителя, в салоне автобуса никого не было.


Подробности инцидента в настоящее время выясняются, на месте происшествия работают сотрудники дорожной полиции.

Ранее издание Newsbash сообщало о том, что жителей башкирского городе Нефтекамска возмутило развратное стриптиз-шоу в ночном клубе, который предположительно называется «Старый приятель». Видео эротических танцев перед одним из посетителей заведения появилось в соцсетях и вызвало бурю эмоций у горожан.

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Источник: proural.info
Фото: ГИБДД по Башкирии
Теги: Нефтекамск происшествия аварии
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