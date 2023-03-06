В Башкирии мужчина споткнулся и упал колодец

23:27, 06 мар 2023

В понедельник, 6 марта, в городе Белорецк в колодец провалился местный житель. Об инциденте сообщили в пресс-центре Госкомитета по чрезвычайным ситуациям Башкирии.



По словам специалистов, пострадавший спускался по лестнице к технологическому резервуару, в определенный момент споткнулся и упал. На помощь ему пришли спасатели Госкомитета и медики.



Им удалось вытащить мужчину из колодца и передать его медикам скорой. К счастью, он не получил серьезных травм.



Ранее издание Newsbash сообщало о том, что автомобиль молодой семьи застрял на трассе в Белорецком районе Башкортостана.



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Фото: МЧС по РБ