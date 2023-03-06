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В Башкирии мужчина споткнулся и упал колодец

В Башкирии мужчина споткнулся и упал колодец

23:27, 06 мар 2023

В понедельник, 6 марта, в городе Белорецк в колодец провалился местный житель. Об инциденте сообщили в пресс-центре Госкомитета по чрезвычайным ситуациям Башкирии.

По словам специалистов, пострадавший спускался по лестнице к технологическому резервуару, в определенный момент споткнулся и упал. На помощь ему пришли спасатели Госкомитета и медики.

Им удалось вытащить мужчину из колодца и передать его медикам скорой. К счастью, он не получил серьезных травм.

Ранее издание Newsbash сообщало о том, что автомобиль молодой семьи застрял на трассе в Белорецком районе Башкортостана.

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Источник: www.ufa.kp.ru
Фото: МЧС по РБ
Теги: Белорецк Белорецкий район происшествия несчастный случай
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