В Башкирии мужчина споткнулся и упал колодец
23:27, 06 мар 2023
В понедельник, 6 марта, в городе Белорецк в колодец провалился местный житель. Об инциденте сообщили в пресс-центре Госкомитета по чрезвычайным ситуациям Башкирии.
По словам специалистов, пострадавший спускался по лестнице к технологическому резервуару, в определенный момент споткнулся и упал. На помощь ему пришли спасатели Госкомитета и медики.
Им удалось вытащить мужчину из колодца и передать его медикам скорой. К счастью, он не получил серьезных травм.
Ранее издание Newsbash сообщало о том, что автомобиль молодой семьи застрял на трассе в Белорецком районе Башкортостана.
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Источник:
www.ufa.kp.ru
Фото: МЧС по РБ
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