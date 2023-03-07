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В Башкирии в доме многодетной семьи произошел пожар

В Башкирии в доме многодетной семьи произошел пожар

08:34, 07 мар 2023

Пожар в доме многодетной семьи по улице 7 ноября в Стерлитамаке произошел в понедельник, 6 марта. 



В МЧС Башкирии сообщили, что на место происшествия были направлены подразделения МЧС и другие экстренные службы. Спасатели, прибывшие на место пожара, обнаружили горение под кровлей двухэтажного дома размерами 10х10 метров. Пожар удалось потушить. Пострадавших нет.


«Дознавателем МЧС России установлено, что дом принадлежит многодетной семье, в которой воспитывается 7 детей, из них трое до 18 лет. Двое маленьких детей 2009 г.р. временно находятся в социальном приюте, мама с еще одним ребенком, 2007 г.р. проживала на съемной квартире. В момент возникновения пожара в доме никого не было. О пожаре в экстренные службы сообщили соседи», - сообщили в ведомстве.

Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются.

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Фото: МЧС по РБ
Теги: Стерлитамак Стерлитамакский район происшествия пожар
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