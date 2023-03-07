В Башкирии после аварии с Lada Granta и Hyundai Accent госпитализировали обоих водителей

10:00, 07 мар 2023

В башкирском городе Кумертау после ДТП с двумя легковушками госпитализация потребовалась обоим водителям. Об этом в своем телеграм-канале сообщил начальник региональной ГИБДД Владимир Севастьянов.







Авария произошла вечером 6 марта. На улице Магистральной 34-летний местный житель за рулем Lada Granta при выезде со второстепенной дороги не уступил преимущество Hyundai Accent и столкнулся с ним. В момент удара 36-летний женщина, находившаяся за рулем иномарки, обгоняла попутные машины.





В результате инциденте оба водителя получили травмы и были доставлены в больницу. Дорожная полиция проводит проверку по факту ДТП.



Ранее издание Newsbash сообщало о том, что в Кумертау мужчина оформил кредит на своего мертвого отца. Злоумышленник воспользовался личным кабинетом покойника в банковском приложении и оформил займ на 101 159,85 рублей.

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Фото: ГИБДД по Башкирии