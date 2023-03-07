В Уфе 62-летний мужчина попал в больницу после пожара в квартире

10:50, 07 мар 2023

В Уфе сегодня в 07:24 произошел пожар в многоквартирном доме на улице Ленина. Об этом сообщает МЧС Башкирии.



На место прибыли силы и средства МЧС России и другие экстренные службы. Установлено, что загорелась однокомнатная квартира. Из огня удалось спасти 62-летнего мужчину. С отравлением продуктами горения он доставлен в больницу.







Самостоятельно до приезда пожарной охраны эвакуировались 4 человека. С помощью спасательных устройств удалось спасти еще 4 человек. Открытое горение ликвидировано в 07:37.



Причины пожара и обстоятельства произошедшего устанавливаются.



Ранее издание Newsbash сообщало о том, что уфимцам пришлось откапывать застрявшую в снегу на дороге карету скорой помощи (ВИДЕО)

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Фото: МЧС по РБ