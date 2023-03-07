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В Уфе 62-летний мужчина попал в больницу после пожара в квартире

В Уфе 62-летний мужчина попал в больницу после пожара в квартире

10:50, 07 мар 2023

В Уфе сегодня в 07:24 произошел пожар в многоквартирном доме на улице Ленина. Об этом сообщает МЧС Башкирии.

На место прибыли силы и средства МЧС России и другие экстренные службы. Установлено, что загорелась однокомнатная квартира. Из огня удалось спасти 62-летнего мужчину. С отравлением продуктами горения он доставлен в больницу.



Самостоятельно до приезда пожарной охраны эвакуировались 4 человека. С помощью спасательных устройств удалось спасти еще 4 человек. Открытое горение ликвидировано в 07:37.

Причины пожара и обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее издание Newsbash сообщало о том, что уфимцам пришлось откапывать застрявшую в снегу на дороге карету скорой помощи (ВИДЕО)

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Источник: gorobzor.ru
Фото: МЧС по РБ
Теги: Уфа происшествия Уфа пожар
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