В Уфе 62-летний мужчина попал в больницу после пожара в квартире
10:50, 07 мар 2023
В Уфе сегодня в 07:24 произошел пожар в многоквартирном доме на улице Ленина. Об этом сообщает МЧС Башкирии.
На место прибыли силы и средства МЧС России и другие экстренные службы. Установлено, что загорелась однокомнатная квартира. Из огня удалось спасти 62-летнего мужчину. С отравлением продуктами горения он доставлен в больницу.
Самостоятельно до приезда пожарной охраны эвакуировались 4 человека. С помощью спасательных устройств удалось спасти еще 4 человек. Открытое горение ликвидировано в 07:37.
Причины пожара и обстоятельства произошедшего устанавливаются.
Ранее издание Newsbash сообщало о том, что уфимцам пришлось откапывать застрявшую в снегу на дороге карету скорой помощи (ВИДЕО)