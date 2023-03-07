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Житель Уфы испугался лая собачки и избил ее 16-летнего хозяина

Житель Уфы испугался лая собачки и избил ее 16-летнего хозяина

16:14, 07 мар 2023

На ул. Рыльского в Уфе мужчина избил подростка с собакой за то, что животное испугало его своим лаем. В республиканском МВД рассказали, что родители уже обратились в правоохранительные органы.



По сообщению МэшБатащ, мужчина ехал в лифте вместе с сыном. В это же время с ними находился 16-летний сосед с собакой. Пес залаял, и мужчина испугался. Он набросился на подростка, затем вытащил его из лифта в подъезд и избил. Подросток получил серьезные травмы.

Родители обратились в отдел полиции № 8. В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по статье об умышленном причинении легких телесных повреждений.


- Возбуждено уголовное дело по статье 115 Уголовного кодекса РФ. Расследование продолжается. Устанавливаются обстоятельства совершенного преступления", - сообщили в МВД.

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Источник: ufa1.ru
Фото: скрин видео
Теги: Уфа происшествия Уфа
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