В Башкирии десятилетнего мальчика извлекли из снежного завала

19:35, 07 мар 2023

Во вторник днем, 7 марта, на необорудованной горке в Бижбулякском районе Башкортостана подростка завалило снегом. Об инциденте сообщила пресс-служба республиканского МЧС.







Происшествие произошло на ул. Центральная в селе Бижбуляк. Когда 10-летний мальчик скатывался с горки, сверху на него сошла снежная лавина. Ребенок оказался засыпанным под толстым слоем снега, из которого ему удалось выбраться только благодаря очевидцам.



На место происшествия прибыли спасатели МЧС и других экстренных служб. Специалисты завернули несовершеннолетнего в боевую одежду спасателя и одеяло. Его осмотрели врачи скорой помощи. Состояние пострадавшего оценивается как удовлетворительное. Сейчас он находится в Центральной республиканской больнице Бижбулякского района.

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Фото: МЧС по РБ