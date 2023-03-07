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В Башкирии десятилетнего мальчика извлекли из снежного завала

В Башкирии десятилетнего мальчика извлекли из снежного завала

19:35, 07 мар 2023

Во вторник днем, 7 марта, на необорудованной горке в Бижбулякском районе Башкортостана подростка завалило снегом. Об инциденте сообщила пресс-служба республиканского МЧС.



Происшествие произошло на ул. Центральная в селе Бижбуляк. Когда 10-летний мальчик скатывался с горки, сверху на него сошла снежная лавина. Ребенок оказался засыпанным под толстым слоем снега, из которого ему удалось выбраться только благодаря очевидцам.

На место происшествия прибыли спасатели МЧС и других экстренных служб. Специалисты завернули несовершеннолетнего в боевую одежду спасателя и одеяло. Его осмотрели врачи скорой помощи. Состояние пострадавшего оценивается как удовлетворительное. Сейчас он находится в Центральной республиканской больнице Бижбулякского района.

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Источник: www.ufa.kp.ru
Фото: МЧС по РБ
Теги: Бижбулякский район происшествия несчастный случай
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