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В Башкирии 2 дня разыскивают 15-летнего Радмира Сахалутдинова

В Башкирии 2 дня разыскивают 15-летнего Радмира Сахалутдинова

17:17, 08 мар 2023

В Башкирии разыскивают 15-летнего жителя села Иглино Радмира Сахалутдинова. Об этом рассказали активисты организации «Поиск детей – Иглино».

Сообщается, что местонахождение мальчика стало неизвестно позавчера, 6 марта, около 16:00. Несовершеннолетний ушел в школы и не вернулся.



Приметы пропавшего: его рост примерно 167-172 сантиметра, у него светлые глаза и среднее телосложение. В день исчезновения парень был одет в черные куртку и штаны, а также черные кроссовки белой подошве. Однако «Поиск детей – Иглино» детей отмечает, что он мог и переодеться.

Активисты просят всех, кто обладает какой-либо информацией о его местонахождении подростка обратиться по телефону: 8 (927) 969-89-19, 8 (917) 383-56-87 или 112.

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Источник: www.ufa.kp.ru
Фото: Поиск детей – Иглино
Теги: Иглино Иглинский район происшествия поиск
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