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В Башкирии объявили поиски мужчины, страдающего потерей памяти

В Башкирии объявили поиски мужчины, страдающего потерей памяти

19:43, 08 мар 2023

В Башкортостане с 6 марта объявили поиски Ильдара Галяутдинова, жителя населенного пункта Ургаза в Баймакском районе, сообщают поисковики «Лиза Алерт РБ». Установлено, что 47-летний мужчина страдает потерей памяти.

В момент исчезновения пропавший был одет в серую толстовку, черные брюки и галоши. Приметы пропавшего мужчины: рост 170-175 см, среднее телосложение, темные волосы и карие глаза.

Всех, кто располагает информацией о его местонахождении, просят позвонить по телефону: 8-800-700-54-52 или 911.

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Источник: www.bashinform.ru
Фото: Лиза Алерт РБ
Теги: Баймакский район происшествия поиск
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