В Башкирии 2 человека погибли во время пожара

08:57, 09 мар 2023

При тушении пожара в жилом доме в населенном пункте Юлдашево Учалинского района, вспыхнувшего прошедшей ночью, были обнаружены тела двух человек. Об этом сообщило МЧС Башкортостана.







Получив сообщение о пожаре, спасательные службы поспешили на место происшествия. По прибытии было установлено, что загорелся бревенчатый дом и нежилое строение. Были применены огнетушащие вещества, и открытый огонь был потушен.





В ходе тушения были обнаружены два погибших человека (взрослые), пол и личность устанавливаются. Работы на месте происшествия продолжаются.



Ранее издание Newsbash сообщало о том, что в городе Учалы смытые в унитаз куртка, тряпки и салфетки стали причиной крупной коммунальной аварии. Местные службы устраняли сложный засор в канализации на протяжении четырех дней

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Фото: МЧС по РБ