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В Башкирии 10 человек из соседнего региона застряли на водопаде

В Башкирии 10 человек из соседнего региона застряли на водопаде

09:24, 09 мар 2023

Десять туристов из Магнитогорска оказались в снежной ловушке на водопаде Гадельша в Баймакском районе Башкортостана, сообщили в республиканском Госкомитете по чрезвычайным ситуациям.



В половине девятого вечера спасатели МЧС на двух снегоходах эвакуировали в организованный ими лагерь первую группу застрявших людей. Пострадавшие были размещены во временном пункте обогрева. Затем сотрудники ведомства отправились за остальными туристами. В 23.00 вся группа из десяти человек была эвакуирована в город Сибай, где пострадавших ждали родственники, прибывшие из Магнитогорска.


Ранее издание Newsbash сообщало о том, что в Башкортостане с 6 марта объявили поиски Ильдара Галяутдинова, жителя населенного пункта Ургаза в Баймакском районе, сообщают поисковики «Лиза Алерт РБ». 

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Источник: gorobzor.ru
Фото: МЧС по РБ
Теги: Баймакский район происшествия спасение
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