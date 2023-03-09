В Башкирии 10 человек из соседнего региона застряли на водопаде

09:24, 09 мар 2023

Десять туристов из Магнитогорска оказались в снежной ловушке на водопаде Гадельша в Баймакском районе Башкортостана, сообщили в республиканском Госкомитете по чрезвычайным ситуациям.







В половине девятого вечера спасатели МЧС на двух снегоходах эвакуировали в организованный ими лагерь первую группу застрявших людей. Пострадавшие были размещены во временном пункте обогрева. Затем сотрудники ведомства отправились за остальными туристами. В 23.00 вся группа из десяти человек была эвакуирована в город Сибай, где пострадавших ждали родственники, прибывшие из Магнитогорска.





Ранее издание Newsbash сообщало о том, что в Башкортостане с 6 марта объявили поиски Ильдара Галяутдинова, жителя населенного пункта Ургаза в Баймакском районе, сообщают поисковики «Лиза Алерт РБ».

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Фото: МЧС по РБ