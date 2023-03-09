В Башкирии три человека пострадали в ДТП с участием легковушки и "КамАЗа"
09:49, 09 мар 2023
В Туймазинском районе 8 марта произошло ДТП, в котором пострадали 3 человека, сообщает ГИБДД Башкортостана.
По имеющимся данным, на 12-м километре автодороги Московка-Япрыково-Туймазы шестидесятидвухлетний водитель автомобиля ВАЗ-21099 выехал на «встречку», где совершил столкновение с грузовиком КамАЗ, которым управлял 57-летний мужчина. В результате ДТП пострадали водитель легковушки и его 38-летняя дочь и 13-летняя внучка.
По факту аварии ведется расследование.
Ранее издание Newsbash сообщало о том, что в Туймазинском районе Башкирии произошла авария: на участке автодороги М-5 "Урал" грузовик Вольво, которым управлял 33-летний водитель, сорвался в занос и его прицеп перегородил трассу.