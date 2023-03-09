В Уфе пассажирка иномарки пострадала после лобового ДТП

10:12, 09 мар 2023

По данным городского управления ГИБДД, 8 марта в Уфе произошло авария с пострадавшей.



На ул. Кувыкина 51-летний житель Уфы, управляя автомобилем Chevrolet Cruze, при повороте на местный проезд допустил столкновение со встречным Mitsubishi Lancer. В результате ДТП пассажирка Mitsubishi получила различные травмы.



Начато расследование.



Ранее издание Newsbash сообщало о том, что на ул. Рыльского в Уфе мужчина избил подростка с собакой за то, что животное испугало его своим лаем. В республиканском МВД рассказали, что родители уже обратились в правоохранительные органы.



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Фото: ГИБДД по Башкирии