В Уфе пассажирка иномарки пострадала после лобового ДТП
10:12, 09 мар 2023
По данным городского управления ГИБДД, 8 марта в Уфе произошло авария с пострадавшей.
На ул. Кувыкина 51-летний житель Уфы, управляя автомобилем Chevrolet Cruze, при повороте на местный проезд допустил столкновение со встречным Mitsubishi Lancer. В результате ДТП пассажирка Mitsubishi получила различные травмы.
Начато расследование.
Ранее издание Newsbash сообщало о том, что на ул. Рыльского в Уфе мужчина избил подростка с собакой за то, что животное испугало его своим лаем. В республиканском МВД рассказали, что родители уже обратились в правоохранительные органы.