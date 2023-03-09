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В Башкирии Daewoo Nexia столкнулась с автобусом, в котором находились 46 детей

В Башкирии Daewoo Nexia столкнулась с автобусом, в котором находились 46 детей

14:00, 09 мар 2023

Серьезная авария произошла сегодня в Иглинском районе Башкортостана. На 10-ом километре автодороги Уфа-Иглино-Красная Горка попали в ДТП иномарка и автобус.

Жестко столкнулись Daewoo Nexia и встречный автобус Neoplan, в котором находились трое взрослых и 46 детей. Дети направлялись из Уфы в "Павловский парк" на экскурсию.



Водитель легковушки получил серьезные травмы, никто из пассажиров автобуса не пострадал. Для продолжения поездки детям был выделен запасной автобус. Обстоятельства дорожного происшествия выясняют экстренные службы.

Ранее издание Newsbash сообщало о том, что в Иглинском районе на трассе М-5 «Урал» столкнулись несколько автомобилей. О случившемся рассказал глава ГИБДД РБ Владимир Севастьянов.

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Источник: www.sobkor02.ru
Фото: ГИБДД по Башкирии
Теги: Иглинский район происшествия аварии
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