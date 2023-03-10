При пожаре в садовом доме в Башкирии погибли женщина и 12-летний ребенок
08:58, 10 мар 2023
Женщина и ребенок погибли, а также пострадал мужчина в результате пожара в садовом доме в Кушнаренковском районе Башкортостана в ночь на 10 марта. Об этом сообщили в республиканском МЧС.
Происшествие случилось в садах "Стрела". Здесь пламя охватило бревенчатый дом размером 5 на 6 метров.
Во время тушения и разбора завалов спасатели обнаружили на месте пожара погибших 12-летнего ребенка и 50-летнюю женщину. Также, в результате возгорания травмы получил 35-летний мужчина - с ожогами различной степени тяжести он был доставлен в больницу № 18 города Уфы.
Причину происшествия выясняет следственная группа, эксперт пожарной лаборатории и дознаватель МЧС.