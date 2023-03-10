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При пожаре в садовом доме в Башкирии погибли женщина и 12-летний ребенок

При пожаре в садовом доме в Башкирии погибли женщина и 12-летний ребенок

08:58, 10 мар 2023

Женщина и ребенок погибли, а также пострадал мужчина в результате пожара в садовом доме в Кушнаренковском районе Башкортостана в ночь на 10 марта. Об этом сообщили в республиканском МЧС.

Происшествие случилось в садах "Стрела". Здесь пламя охватило бревенчатый дом размером 5 на 6 метров.



Во время тушения и разбора завалов спасатели обнаружили на месте пожара погибших 12-летнего ребенка и 50-летнюю женщину. Также, в результате возгорания травмы получил 35-летний мужчина - с ожогами различной степени тяжести он был доставлен в больницу № 18 города Уфы.

Причину происшествия выясняет следственная группа, эксперт пожарной лаборатории и дознаватель МЧС.

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Источник: www.ufa.kp.ru
Фото: МЧС по РБ
Теги: Кушнаренковский район происшествия пожар смерть
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