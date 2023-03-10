В Башкирии автобус с 25 пассажирами съехал с дороги и опрокинулся на бок

09:08, 10 мар 2023

В пятницу утром, 10 марта, в Янаульском районе Башкортостана рейсовый автобус с 25 пассажирами съехал с автодороги и перевернулся на бок. Об этом рассказали в республиканском МЧС и инспекции по безопасности дорожного движения.







Авария случилась в 5 километрах от города Янаул. Автобус Scania, принадлежащий государственному перевозчику "Башавтотранс", следовавший по маршруту "Янаул - Уфа", съехал в кювет, а затем перевернулся. За рулем находился 56-летний водитель с 33-летним стажем вождения.





- В автобусе находилось 25 пассажиров. Одному из них понадобилась медпомощь", - рассказал начальник ГИБДД республики Владимир Севастьянов.



В МЧС сообщили, что пострадавший мужчина был доставлен в центральную районную больницу Янаула. Другие пассажиры были доставлены на автовокзал. В ликвидации последствий аварии были задействованы 16 человек и 5 единиц техники.

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Фото: ГИБДД по Башкирии